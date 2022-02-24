Минтранс создал оперштаб по организации работы транспорта на юге России

Москва, 24 февраля. Оперативный штаб займется организацией работы транспортной отрасли на юге России. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Имеющихся на данный момент ресурсов достаточно для осуществления вывоза всех желающих с юга. Организацией работы транспортной отрасли займется специально созданный оперативный штаб, отметили в министерстве.

Немногим ранее в аэропорту Сочи отменили рейсы в направлении Москвы и Ростова-на-Дону. Компании находятся на связи со своими клиентами. Всего в РФ деятельность приостановили 12 аэропортов.