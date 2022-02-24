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Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров России и Украины

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 12:18
Политика
Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров России и Украины
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 24 февраля. Россия и Украина могли бы провести переговоры в Минске. Такое предложение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики созвал оперативное совещание с военными во Дворце независимости. Он констатировал, что Киев терпит поражение. Украинской власти следует пойти на уступки и прислушаться к требованиям России, добавил Александр Лукашенко.

Белорусский президент 24 февраля провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что решение Москвы начать спецоперацию в Донбассе призвано прекратить геноцид народа Луганской и Донецкой народных республик. Действия России носят исключительно миротворческий характер, отметил Лукашенко.

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украина белоруссия донбасс лукашенко
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