Лукашенко предложил сделать Минск площадкой для переговоров России и Украины

Минск, 24 февраля. Россия и Украина могли бы провести переговоры в Минске. Такое предложение выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики созвал оперативное совещание с военными во Дворце независимости. Он констатировал, что Киев терпит поражение. Украинской власти следует пойти на уступки и прислушаться к требованиям России, добавил Александр Лукашенко.

Белорусский президент 24 февраля провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что решение Москвы начать спецоперацию в Донбассе призвано прекратить геноцид народа Луганской и Донецкой народных республик. Действия России носят исключительно миротворческий характер, отметил Лукашенко.