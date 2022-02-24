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Авиакомпания Аzur Аir приостановила рейсы из Краснодара и других южных городов России

Общество
Авиакомпания Аzur Аir приостановила рейсы из Краснодара и других южных городов России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 февраля. Авиакомпания Аzur Аir сообщила о приостановке рейсов из Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Информацию об отмененных рейсах можно найти на онлайн-табло аэропортов. Каким способом пассажиры могут оформить возврат средств на билеты, пока не сообщается. Аzur Аir представит эту информацию позже.

В связи с отменой многих авиарейсов из южных регионов России в РЖД объявили о запуске дополнительных поездов. Они начнут курсировать из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов. Железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. В расписании изменений нет.

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