Первое заседание рабочей группы по развитию киберспорта прошло в Москве

Москва, 24 февраля. На площадке Yota-Арена 23 февраля состоялось первое совещание рабочей группы по развитию киберспорта при Комитете Госдумы по физкультуре и спорту. Участники обсудили развитие компьютерного спорта в РФ.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», руководителем рабочей группы по развитию компьютерного спорта в России, в состав которой вошли организаторы компьютерных соревнований, производители отечественных видеоигр и яркие представители сферы киберспорта, стал Амир Хамитов, депутат Государственной Думы РФ от партии «Новые люди».

Одним из животрепещущих вопросов дискуссии стал вопрос о совершенствовании законодательства в данной сфере. Во время дебатов рабочей группы также состоялся мастер-класс, в котором были задействованы профессиональные спортсмены и звезды компьютерного спорта. Мастер-класс организован при поддержке комитета ГД и Федерации компьютерного спорта России.

Популярность киберспорта среди молодежи продолжает расти. Эти дисциплины находятся на стыке спорта, технологий, инноваций и образования, считает вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко. Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде.

Ранее эксперт по киберспорту Зарубин заявил о важности регулирования метавселенных. Пока что адекватных механизмов контроля для таких вселенных не продумано.