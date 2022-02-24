Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 19:01
18:56
Весь мир
Пора вспомнить, кто мы друг другу. Колонка Владимира Малянова
18:54
Политика
МИД РФ: Москва отреагирует на санкции Евросоюза «жесткими ответными мерами»
18:54
Политика
Зеленский заявил о предложении Украины вернуться на путь мира
18:54
Общество
Журналист Фридрихсон показала последствия обстрелов ВСУ в Донбассе
18:54
Общество
Корреспондент ФАН сообщил об обстановке на Крымском мосту
18:53
Политика
«Цирк беглых змагаров»: Тихановская решила «сместить» президента Белоруссии Лукашенко из-за Украины
18:53
Общество
Известный певец Валерий Меладзе призвал прекратить кризис на Украине
18:53
Весь мир
Полиция Гаити открыла огонь по демонстрантам, которые требовали повышения зарплат
18:50
Общество
Екатеринбургские врачи вернули трехмесячному ребенку способность дышать самостоятельно
18:50
Общество
Глава МИД Украины Кулеба не смог попасть на родину из США
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Первое заседание рабочей группы по развитию киберспорта прошло в Москве
Технологии
Первое заседание рабочей группы по развитию киберспорта прошло в Москве
pixabay.com  / 

Москва, 24 февраля. На площадке Yota-Арена 23 февраля состоялось первое совещание рабочей группы по развитию киберспорта при Комитете Госдумы по физкультуре и спорту. Участники обсудили развитие компьютерного спорта в РФ.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», руководителем рабочей группы по развитию компьютерного спорта в России, в состав которой вошли организаторы компьютерных соревнований, производители отечественных видеоигр и яркие представители сферы киберспорта, стал Амир Хамитов, депутат Государственной Думы РФ от партии «Новые люди».

Одним из животрепещущих вопросов дискуссии стал вопрос о совершенствовании законодательства в данной сфере. Во время дебатов рабочей группы также состоялся мастер-класс, в котором были задействованы профессиональные спортсмены и звезды компьютерного спорта. Мастер-класс организован при поддержке комитета ГД и Федерации компьютерного спорта России.

Популярность киберспорта среди молодежи продолжает расти. Эти дисциплины находятся на стыке спорта, технологий, инноваций и образования, считает вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко. Киберспорт развивает интеллект, учит быстро принимать решения и работать в команде.

Ранее эксперт по киберспорту Зарубин заявил о важности регулирования метавселенных. Пока что адекватных механизмов контроля для таких вселенных не продумано.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Первое заседание рабочей группы по развитию киберспорта прошло в Москве
москва киберспорт заседание спорт будущего
Комментировать