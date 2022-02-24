Украинский депутат Кива призвал к отставке Зеленского на фоне ситуации в Донбассе

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно покинуть пост главы государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик уверен, что действующий украинский лидер ответственен за начало военного конфликта на территории государства и его последствия. Кива подчеркивает, что единственным решением в нынешней ситуации станет создание сообщества переговорщиков, которые «смогут остановить сегодняшнюю войну и сохранить тысячи жизней».

Парламентарий высказал свою позицию в соответствующем видеообращении.

«Другого пути нет: только переговоры и только отставка Зеленского даст возможность стране сохраниться, а значит и возродиться», — приходит к выводу Кива.

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке режима тишины на территории Донбасса.