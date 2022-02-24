Лукашенко: полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить

Минск, 24 февраля. Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, для чего сторонам конфликта следует сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В четверг белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на Украине и заявил, что полномасштабного конфликта в стране можно избежать. Для этого стороны должны сесть за стол переговоров.

Лукашенко выразил уверенность в том, что для успешных переговоров между Киевом и Москвой нужно соблюсти три условия: провести демилитаризацию Украины, не допустить ее вступления в НАТО и прекратить боевые действия в Донбассе.

Белорусский лидер также заявил, что белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе.