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Лукашенко: полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 12:10
Армия
Лукашенко: полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 24 февраля. Полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, для чего сторонам конфликта следует сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В четверг белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на Украине и заявил, что полномасштабного конфликта в стране можно избежать. Для этого стороны должны сесть за стол переговоров.

Лукашенко выразил уверенность в том, что для успешных переговоров между Киевом и Москвой нужно соблюсти три условия: провести демилитаризацию Украины, не допустить ее вступления в НАТО и прекратить боевые действия в Донбассе.

Белорусский лидер также заявил, что белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе.

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Все новости / Армия / Лукашенко: полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить
украина россия белоруссия
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