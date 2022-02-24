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Украинцам запретили снимать со счетов больше 100 тысяч гривен в день

Экономика
Украинцам запретили снимать со счетов больше 100 тысяч гривен в день
pixabay.com

Киев, 24 февраля. Украинский регулятор ограничил выдачу наличных в стране.

Национальный банк Украины наложил ограничения на снятие наличных в гривнах и валюте. О нововведениях рассказал председатель местного центробанка Кирилл Шевченко.

«Запрещаем выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов или задач правительства», — подметил Шевченко во время видеообращения.

НБУ также сообщил, что для платежей правительства ограничений не вводится. Однако лимиты устанавливают на снятие наличной украинской валюты. Жителям Украины теперь можно будет выводить со счета в бумажный формат только по 100 тыс. гривен в день. В это же время, ограничений по безналичным транзакциям не вводится.

«Мы не ограничиваем никаких безналичных операций. Ограничиваем снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тыс. грн. в день, это без учета зарплаты и соцвыплат», — рассказали в регуляторе.

Сам нацбанк, а также украинская банковская инфраструктура работают в нормальном режиме, добавил Шевченко. Официальный курс гривны на 24 февраля — 29,25 единицы за доллар.

Утром этого дня президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он дополнительно подчеркнул, что Москва не преследует целью оккупацию Украины.

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