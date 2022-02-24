Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 12:59
12:56
Экономика
Глава МИД ФРГ: жесткие санкции против России нанесут удар по всей Европе
12:56
Экономика
Аналитик Землянский объяснил, почему Германия не сможет отказаться от «Северного потока — 2»
12:56
Экономика
Курс доллара опустился до 83,2 рубля
12:56
Политика
Страны Евросоюза могут ввести санкции против Путина из-за ситуации в Донбассе
12:54
Спорт
Сергей Семак прокомментировал возможное отстранение российских клубов из Лиги Европы
12:54
Политика
Премьер Великобритании Джонсон организует обращение к нации из-за ситуации на Украине
12:53
Общество
Austrian Airlines приостанавливает рейсы на Украину и в Кишинев
12:52
Политика
«Незаконный выход из СССР»: депутат Федоров оценил спецоперацию по защите Донбасса
12:52
Общество
Молдавия закрывает воздушное пространство из-за Украины
12:51
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после обрушения кровли катка в Удмуртии
Все новости

Ирина Безрукова упрекнула экс-супруга во вранье

Шоу-бизнес
Ирина Безрукова упрекнула экс-супруга во вранье
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 24 февраля. Актриса театра и кино Ирина Безрукова порассуждала о несправедливости после расставания с бывшим мужем Сергеем Безруковым, с которым была в браке 15 лет.

Знаменитость особо не комментировала разрыв отношений со звездой «Бригады». В год развода с артистом она переживала еще одну личную трагедию — погиб ее единственный сын. Актриса с болью вспоминает, как потеряла наследника.

Она поделилась со своими поклонниками наблюдением за парами после отношений, разместив пост в Stories на своей странице в Instagram. Актриса пришла к выводу, что человек, который сохранял верность партнеру, после расставания не может сразу вступить в новые отношения.

«Вы заметили, что после разрыва долгих, счастливых лет отношений тот, кто был честен и верен, остается долгое время одиноким. А тот, кто постоянно врал, сразу же находит замену!» — написала Безрукова.

Ирина Безрукова упрекнула экс-супруга во вранье
Prt Scr instagram.com / @irina_bezrukova_official

Подписчики звезды решили, что она намекает на своего бывшего супруга. Ирина и Сергей Безруковы состояли в браке 15 лет. После расставания актер женился на режиссере Анне Матисон, от которой у него подрастают трое детей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ирина Безрукова упрекнула экс-супруга во вранье
отношения безруков безрукова
Комментировать