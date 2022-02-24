Ирина Безрукова упрекнула экс-супруга во вранье

Москва, 24 февраля. Актриса театра и кино Ирина Безрукова порассуждала о несправедливости после расставания с бывшим мужем Сергеем Безруковым, с которым была в браке 15 лет.

Знаменитость особо не комментировала разрыв отношений со звездой «Бригады». В год развода с артистом она переживала еще одну личную трагедию — погиб ее единственный сын. Актриса с болью вспоминает, как потеряла наследника.

Она поделилась со своими поклонниками наблюдением за парами после отношений, разместив пост в Stories на своей странице в Instagram. Актриса пришла к выводу, что человек, который сохранял верность партнеру, после расставания не может сразу вступить в новые отношения.

«Вы заметили, что после разрыва долгих, счастливых лет отношений тот, кто был честен и верен, остается долгое время одиноким. А тот, кто постоянно врал, сразу же находит замену!» — написала Безрукова.

Prt Scr instagram.com / @irina_bezrukova_official

Подписчики звезды решили, что она намекает на своего бывшего супруга. Ирина и Сергей Безруковы состояли в браке 15 лет. После расставания актер женился на режиссере Анне Матисон, от которой у него подрастают трое детей.