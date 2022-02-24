Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 12:59
12:56
Экономика
Глава МИД ФРГ: жесткие санкции против России нанесут удар по всей Европе
12:56
Экономика
Аналитик Землянский объяснил, почему Германия не сможет отказаться от «Северного потока — 2»
12:56
Экономика
Курс доллара опустился до 83,2 рубля
12:56
Политика
Страны Евросоюза могут ввести санкции против Путина из-за ситуации в Донбассе
12:54
Спорт
Сергей Семак прокомментировал возможное отстранение российских клубов из Лиги Европы
12:54
Политика
Премьер Великобритании Джонсон организует обращение к нации из-за ситуации на Украине
12:53
Общество
Austrian Airlines приостанавливает рейсы на Украину и в Кишинев
12:52
Политика
«Незаконный выход из СССР»: депутат Федоров оценил спецоперацию по защите Донбасса
12:52
Общество
Молдавия закрывает воздушное пространство из-за Украины
12:51
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после обрушения кровли катка в Удмуртии
Все новости

МИД Италии вызвал российского посла из-за напряженной ситуации в Донбассе

Политика
МИД Италии вызвал российского посла из-за напряженной ситуации в Донбассе
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Рим, 24 февраля. Власти Италии вызвали российского посла для проведения переговоров. Об этом сообщили в итальянском МИД.

Вызов посла России в Италии связан с ведением специальной операции по защите территории Донбасса с российской стороны.

Напомним, что Совет Федерации одобрил применение российских Вооруженных сил в Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что конкретные действия силовиков невозможно предсказать, так как они будут зависеть от ситуации на территории ЛНР и ДНР. При этом Минобороны РФ обращает внимание, что мирному населению ничего не угрожает.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Италии вызвал российского посла из-за напряженной ситуации в Донбассе
донбасс италия мид
Комментировать