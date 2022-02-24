МИД Италии вызвал российского посла из-за напряженной ситуации в Донбассе

Рим, 24 февраля. Власти Италии вызвали российского посла для проведения переговоров. Об этом сообщили в итальянском МИД.

Вызов посла России в Италии связан с ведением специальной операции по защите территории Донбасса с российской стороны.

Напомним, что Совет Федерации одобрил применение российских Вооруженных сил в Донбассе. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что конкретные действия силовиков невозможно предсказать, так как они будут зависеть от ситуации на территории ЛНР и ДНР. При этом Минобороны РФ обращает внимание, что мирному населению ничего не угрожает.