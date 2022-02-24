Центробанк РФ запретил короткие продажи на финансовом рынке

Москва, 24 февраля. Банк России объявил о приостановке коротких продаж на биржевом и внебиржевом рынках, говорится в сообщении финансового регулятора.

Центробанк объяснил свое решение обеспечением защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках. Регулятор намерен снизить риски в условиях чрезмерной волатильности. Новые правила торгов начали действовать с 11:00 по московскому времени и останутся в силе до отмены соответствующих предписаний.

Тем временем российский рынок акций падает на фоне обострения украинского кризиса. Индекс Мосбиржи уже упал более чем на 45%, до 1695 пунктов. Индекс РТС в настоящий момент составляет 615,7 пункта и сокращается на 48,87%.

Биржевой курс доллара ранее достиг исторического максимума, преодолев отметку в 86 рублей. Предыдущий рекорд стоимости американской валюты был зафиксирован в январе 2016 года.