Бамако, 24 февраля. Вооруженные силы Мали (FAMa) провели успешные военные операции против террористов в трех регионах республики. Об этом сообщает Malijet Actualite со ссылкой на заявление Генерального штаба армии.

«Командование отмечает, что во время мероприятий «Малико» и «Келетиги» бойцы национальных сил обороны и безопасности арестовали трех полевых командиров боевиков в регионе Томбукту. В Сегу, Мопти и Бандиагара ликвидировано 19 радикалов, разрушено 15 баз. В регионе Бугуни уничтожен лагерь в лесу Тела, во время боя убито три преступника», — говорится в документе.

Указанные спецоперации стали логическим продолжением усилий властей африканской республики по противодействию угрозе мирному населению. Ранее военно-воздушные силы страны нанесли три авиаудара по позициям группировок в «районе трех границ».

По информации, полученной от наземной и воздушной разведки, правительственные войска установили местонахождение лесных лагерей радикалов в окрестностях города Тессит.

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Африканские аналитики уверены, что усиление FAMa связано со сближением Москвы и Бамако, произошедшее при смене политического вектора правительства с западного на восточный. Это спровоцировало недовольство среди европейских чиновников.

Также на ситуацию повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в регион российских инструкторов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Иностранные элиты понимают, что специалисты РФ оказались намного эффективней, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).