Геннадий Онищенко: «Наше оружие стреляет не по Украине. Оно «стреляет» по Соединенным Штатам»

Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса в связи с началом российскими военными специальной военной операции. О начале операции утром в четверг объявил президент РФ Владимир Путин. Минобороны России сообщило, что удары были нанесены по военной инфраструктуре на территории Украины. Геннадий Онищенко эмоционально прокомментировал эту информацию, отметив, что Россия не воюет с Украиной, а наносит удары по незаконным скоплениям оружия, поставленного туда Западом. Отметим, мнение собеседника ФАН может не совпадать с позицией редакции.

Наше оружие стреляет НЕ по Украине. Колонка Геннадия Онищенко

Главное, что я хочу уточнить, чтобы было понятно. Мы не стреляем по Украине. Сейчас наше высокоточное оружие стреляет НЕ по Украине. Оно «стреляет» по Соединенным Штатам. Оно стреляет по тем военным базам на украинской территории, куда натащили западное оружие. И американцы туда на 70 миллионов [долларов] оружия завезли, и этот канадский «плейбой» [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, он же тоже на 7 миллионов [долларов] туда завез оружия! Вот мы и уничтожаем то оружие, которое было незаконно завезено на территорию Украины.

Понимаете?! Вместо того, чтобы людям дать продукты, медикаменты — они везли туда оружие! Вот по этим базам мы стреляем. Мы стреляем по военным базам, которые де-факто при участии Америки создали на Украине. Потому что другого оружия на Украине быть не может. Разве что литовцы им какую-то «рогатку» подарили, чтобы по воробьям стрелять. Потому что Литва им тоже какую-то военную помощь оказывала. Противогазы, кажется, обещали.

Вот что мы делаем сегодня: мы на территории Украины уничтожаем вооружение, которое было незаконно завезено американцами. Мы делаем это для того, чтобы это оружие не стреляло по Донбассу.