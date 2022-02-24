В РПЛ высказались о возможности переноса 19-го тура чемпионата

Москва, 24 февраля. Пресс-служба Российской премьер-лиги на официальном сайте сообщила о том, что началась работа по решению ситуации с переносом 19-го тура чемпионата России.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорты Краснодара и Ростова-на-Дону закрыты до 2 марта 3:45. Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» 27 февраля должны принять на своем поле «Локомотив» и «Крылья Советов» соответственно. На данный момент Российская премьер-лига ведет консультации на предмет того, чтобы 19-й тур чемпионата страны был сыгран в более поздний срок.

«В настоящее время Российский футбольный союз и Российская премьер-лига прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», — сообщает пресс-служба РПЛ.

После 18-го тура в Российской премьер-лиге лидирует петербургский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака 38 очков. Действующий чемпион России опережает ближайшего преследователя, московское «Динамо», на два балла.

Ранее Российский футбольный союз назвал бригаду арбитров на главный матч 19-го тура «Спартак» — ЦСКА. Встречу обслужит рефери категории ФИФА Виталий Мешков.