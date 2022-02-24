МИД Белоруссии порекомендовал соотечественникам уехать из Украины

Минск, 24 февраля. Гражданам Белоруссии следует покинуть территорию Украины. Об этом сообщили в белорусском МИД.

Руководство республиканского министерства иностранных дел дало подобную рекомендацию соотечественникам на фоне напряженной ситуации на территории Украины и ЛДНР.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии уведомил о закрытии пункта пропуска «Вильча» на белорусско-украинской границе. Киев обратил внимание, что «Вильча» не будет работать вплоть до 3 марта 2022 года.

Соответствующее решение о закрытии пунктов пропуска на границе с украинским государством приняли представители власти Крыма.