Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 12:58
12:56
Экономика
Глава МИД ФРГ: жесткие санкции против России нанесут удар по всей Европе
12:56
Экономика
Аналитик Землянский объяснил, почему Германия не сможет отказаться от «Северного потока — 2»
12:56
Экономика
Курс доллара опустился до 83,2 рубля
12:56
Политика
Страны Евросоюза могут ввести санкции против Путина из-за ситуации в Донбассе
12:54
Спорт
Сергей Семак прокомментировал возможное отстранение российских клубов из Лиги Европы
12:54
Политика
Премьер Великобритании Джонсон организует обращение к нации из-за ситуации на Украине
12:53
Общество
Austrian Airlines приостанавливает рейсы на Украину и в Кишинев
12:52
Политика
«Незаконный выход из СССР»: депутат Федоров оценил спецоперацию по защите Донбасса
12:52
Общество
Молдавия закрывает воздушное пространство из-за Украины
12:51
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после обрушения кровли катка в Удмуртии
Все новости

МИД Белоруссии порекомендовал соотечественникам уехать из Украины

Политика
МИД Белоруссии порекомендовал соотечественникам уехать из Украины
wikipedia.org  /  Homoatrox

Минск, 24 февраля. Гражданам Белоруссии следует покинуть территорию Украины. Об этом сообщили в белорусском МИД.

Руководство республиканского министерства иностранных дел дало подобную рекомендацию соотечественникам на фоне напряженной ситуации на территории Украины и ЛДНР.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии уведомил о закрытии пункта пропуска «Вильча» на белорусско-украинской границе. Киев обратил внимание, что «Вильча» не будет работать вплоть до 3 марта 2022 года.

Соответствующее решение о закрытии пунктов пропуска на границе с украинским государством приняли представители власти Крыма.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД Белоруссии порекомендовал соотечественникам уехать из Украины
украина белоруссия донбасс мид
Комментировать