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Президент Литвы объявил в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Политика
Президент Литвы объявил в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
wikipedia.org  /  Kapeksas / CC BY-SA 3.0

Вильнюс, 24 февраля. Власти Литвы ввели в стране чрезвычайное положение. Такое решение принял президент страны Гитанас Науседа.

Чрезвычайное положение в республике объявлено из-за ситуации на Украине, уточнил политик.

Недавно Правительство Молдавии сообщило, что обратится в парламент с такой же инициативой. Об этом 24 февраля рассказала президент Майя Санду.

Российский лидер Владимир Путин недавно объявил, что Москва начинает специальную военную операцию в Донбассе. РФ не ставит перед собой цели оккупировать украинские территории. Министерство обороны подчеркивало, что по городам Украины удары не наносятся.

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