Последствия уничтожения радиолокационных систем ВСУ под Мариуполем показали на видео

Мариуполь, 24 февраля. Военные корреспонденты сняли на видео последствия уничтожения радиолокационной системы ВСУ под Мариуполем. Эксклюзивные кадры с места событий опубликовали в Telegram.

В течение нескольких суток украинские вооруженные силы перебрасывали к линии соприкосновения сил в Донбасса тяжелое оружие. В четверг стало известно об операции Народной милиции ДНР в районе Мариуполя, военнослужащие республики уничтожили радиолокационную станцию противника рядом с аэропортом. Последствия артиллерийского удара сняли на видео военные корреспонденты.

Ранее СМИ сообщали, что залпы реактивной системы залпового огня «Град» были слышны на территории Мариуполя. Соответствующей информацией поделились очевидцы.