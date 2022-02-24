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Ежегодный гоночный автофестиваль «Кросс-ипподром» прошел в Москве

ФАН-ТВ
Ежегодный гоночный автофестиваль «Кросс-ипподром» прошел в Москве

Рев моторов, пестрящие яркими красками ретроавтомобили, настроенные на победу участники и полные трибуны болельщиков — так любители гоночного азарта встретили День защитника Отечества.

Гонщики, руководствуясь опытом прошлых лет, рассчитывали на сухую ледяную трассу, но погода в Москве диктовала свои условия. Соревноваться пришлось на треках, покрытых толстым слоем смеси мокрого снега и грязи.

«Готовились серьезно. Но, честно говоря, видите, какая трасса? Все чистые приезжают, но тяжело ехать, конечно. Сейчас посмотрим. Нормально будет», — проявил оптимизм гонщик Андрей Бойко.

Автомобили-участники максимально облегчены, имеют каркас жесткости и оборудованы всеми средствами безопасности спортивного авто. На сложную трассу гонщики смотрели уверенно, понимая, что условия для всех одинаковые.

«Дорожка оставляет желать лучшего. Но такие погодные условия. Все в равных условиях, победит сильнейший», — заявил гонщик из Истры Владислав Сидоров.

Соревновались пилоты в нескольких классах: кузовные, багги, «Волги», «Легенды» и Open. Причем за рулем авто можно было наблюдать не только представителей мужского пола. Участница фестиваля Ирина Петрова рассказала, как попала в мир автогонок.

«Я в автоспорт попала всего год назад. Это моя первая серьезная гонка на багги. Попала случайно: закончила театральный институт и пришла на занятия контраварийным вождением. Закрутилось, сначала освоила «змеечки», потом «полицейский» разворот. Потом пригласили посмотреть гонку в Калининце, попробовала классику, попробовала Honda, кольцевую гонку, попробовала багги. Испытала абсолютный восторг, влюбилась безумно в машины, в драйв — и вот я здесь», — поделилась девушка.

Фестиваль «Кросс-ипподром» открыл генеральный директор АО «Росипподромы» Дмитрий Зайцев.

«Уверен, что фестиваль «Кросс-ипподром» никого не оставит равнодушным. Желаю каждому участнику удачи и победы, а зрителям — приятных впечатлений», — объявил со сцены Дмитрий Зайцев.

А дальше была яркая и увлекательная борьба. Настоящая гоночная атмосфера царила весь день. Победители заездов получили призовые кубки и подарки от спонсоров.

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Все новости / ФАН-ТВ / Ежегодный гоночный автофестиваль «Кросс-ипподром» прошел в Москве
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