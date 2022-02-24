Лукашенко: целью спецоперации ВС РФ является прекращение геноцида в Донбассе

Минск, 24 февраля. Президент России Владимир Путин в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал о ситуации вокруг Украины и цели специальной военной операции ВС РФ в Донбассе.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, решения Путина по Донбассу направлены на окончательное прекращение геноцида народа ДНР и ЛНР. Российский лидер подчеркнул, что специальная военная операция ВС РФ носит исключительно миротворческий характер.

«Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать», — констатировал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что если Запад не перестанет «атаковать» и переворачивать Минск, то он вечно останется на посту президента республики.