«Наконец-то дождались!»: журналист из Одессы поддержала действия России по Украине

Одесский журналист Юлия Витязева считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, поскольку киевские власти долгое время готовили атаку на Республику Донбасс. Об этом она рассказала в интервью ФАН.

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ранее за помощью к лидеру российского государства обратились главы Донецкой и Луганской народных республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин в обращении.

Президент России объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Федеральное агентство новостей /

Журналист из Одессы Юлия Витязева поддержала действия России. По ее словам, долгое время уговаривали киевские власти сесть за стол переговоров и выполнить Минские соглашения, однако они игнорировали все предложения и готовили атаку на Донбасс.

«Что я могу сказать? Наконец-то дождались! Давайте сразу определим риторику: это операция по принуждению к миру. Предупреждали, просили, уговаривали. Нет так нет. Не хотите по-хорошему, значит, будет так, как нужно. Все, хватит. Сейчас некоторые западные страны грозят России санкциями, но это все ерунда. Это не идет ни в какое сравнение с тем, сколько человеческих жизней будет спасено», — сообщила собеседница ФАН.

vk.com / Юлия Витязева

Также она поблагодарила российские власти за решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, сравнив действия Вооруженных сил России с действиями Красной армии по освобождению СССР от Германии.

«Пользуясь случаем, выражаю особую благодарность Владимиру Владимировичу Путину, властям, Министерству обороны и каждому российскому военнослужащему, который сейчас проводит эту операцию по освобождению. Мы сейчас с вами наблюдаем все то, что наши дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки наблюдали, начиная с конца 1943 года и до 9 мая 1945 года», — резюмировала Юлия Витязева.

Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса в связи с началом российскими военными специальной военной операции. По его словам, украинскому народу бояться нечего.