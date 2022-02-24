В Белгородской области зафиксировали шесть эпизодов разрушений из-за снарядов

Белгород, 24 февраля. Шесть эпизодов разрушений зафиксировали в Белгородской области из-за снарядов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областной думы.

Жертв в результате падения снарядов нет, отметил глава Белгородской области. Всего в регионе насчитывается шесть эпизодов разрушений, подчеркнул губернатор в ходе заседания областной думы.

Правительство и предприятия Белгородской области, которая граничит с несколькими областями Украины, работают в обычном режиме, сообщил ранее в соцсетях глава региона.