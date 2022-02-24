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Два новых детских сада на 216 мест откроют во Владимире
Общество
Два новых детских сада на 216 мест откроют во Владимире
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Владимир, 24 февраля. Во Владимире достраивают два новых детских сада по 108 мест в каждом в микрорайоне Коммунар и на улице Тихонравова.

Как сообщает издание «Владимирские Ведомости», за один прошлый год в муниципальных учреждениях Владимира создано 260 новых мест. По информации администрации города, удалось решить вопрос с очередью на устройство детей в ясельные группы — в возрасте от 1,5 до 3 лет — в детские сады микрорайонов Оргтруд, Лесной и Энергетик. Также, в полной мере удовлетворены все заявления в ДОУ Фрунзенского и Октябрьского районов города Владимира.

В начале текущего года произошло перепрофилирование с открытием новых мест в детских садах №82, №104 и №105. Подходит к своему завершению возведение корпусов двух новых детских садов по 108 мест в каждом в мкр. Коммунар и на ул. Тихонравова.

Ранее ФАН писал, что россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на оплату частного детсада. С 1 февраля материнский капитал проиндексирован на 8,4%.

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