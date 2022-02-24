Предприятия энергетического комплекса Крыма работают в штатном режиме

Симферополь, 24 февраля. Подведомственные предприятия министерства топлива и энергетики «Крымэнерго», «Крымгазсети» и «Черноморнефтегаз» работают в штатном режиме, заявил министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь.

Министр прокомментировал ситуацию с электроэнергией в Крыму. По его словам, режим повышенной готовности, веденный из-за пандемии коронавируса, был продлен.

«Все службы работают штатно», — подчеркнул Коринь.

Власти Крыма закрыли все пункты пропуска на российско-украинской границе. Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что эвакуация граждан из приграничных районов не проводится.

При этом приняты меры помощи тем, кто захочет выехать в центральную часть полуострова. На приграничной территории слышны звуки выстрелов и разрывы снарядов, отметил Аксенов.