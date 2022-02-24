Люди в центре Донецка со слезами на глазах благодарят президента России Владимира Путина за начало спецоперации по защите Донбасса. Видео с эмоциональным обращением жительницы столицы ДНР опубликовало общественное движение «Донецкая Народная Республика».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ранее за помощью к лидеру российского государства обратились главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

Президент России объяснил проведение специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Федеральное агентство новостей /

Жители Донбасса со слезами на глазах благодарят Россию за специальную военную операцию. Так, например, пенсионерка из Донецка рассказала, что теперь никто не посмеет называть жителей шахтерского региона «недолюдьми».

«Я была так рада, когда объявили, что мы теперь самостоятельные. А когда Владимир Владимирович сказал, что всему этому (военной операции Украины против Донбасса. — Прим. ФАН) придет конец, это было просто незабываемо. Мы, наконец-то, — люди. Теперь никто не посмеет сказать, что мы «недолюди». Мы — люди, такие же, как и они. Фашизму — нет», — рассказала дончанка.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным, и отмечает, что Россия не является врагом украинского народа.