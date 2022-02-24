Житель Николаева Андрей в разговоре с корреспондентом ФАН рассказал о насильственной мобилизации, которая идет по всей Украине. Он считает, что Киев готовится сделать какой-то серьезный шаг — возможно, военный.

«Я созванивался в 22:00 23 февраля со своими знакомыми. Они рассказали, что еще накануне ночью началась насильственная мобилизация мужчин, как в 2014 году. Забрали брата моей подруги, который до этого уже воевал в «АТО». То есть если ты сам не приходишь в местный военкомат, то за тобой просто приходит наряд. При этом по городу ходят военные патрули, которые просто гребут всех подряд — с автобусов, с набережных, то есть забирают всех. Затем их грузят в полицейские машины и везут в военкоматы. Также всем рассылают повестки, что нужно к ним явиться. Мне кажется, в Киеве что-то готовят серьезное, но пока никто не знает, что именно это может быть. Честно говоря, страшно», — признался Андрей.

Вместе с тем он добавил, что во время президентства Петра Порошенко, несмотря на то, что и тогда был конфликт, жилось и чувствовалось все равно как-то спокойнее. По его словам, Владимир Зеленский, который до его политической карьеры «казался хорошим мужиком, который должен будет положить конец войне и наладить отношения с Россией», полностью разочаровал украинцев.

Федеральное агентство новостей /

Андрей говорит, что для украинского народа Зеленский сегодня — хуже тех националистов, что до этого разгуливали по городам в бандеровской форме. Он отметил, что никогда бы не поверил, что Зеленский доведет страну до того, что сегодня происходит.

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