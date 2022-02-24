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Глава ЛНР Пасечник обещал амнистию всем сложившим оружием солдатам ВСУ

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 11:18
Армия
Глава ЛНР Пасечник обещал амнистию всем сложившим оружием солдатам ВСУ
lug-info.com  /  Луганский Информационный Центр

Луганск, 24 февраля. Солдаты ВСУ массовой складывают оружие и отказываются выполнять приказы военного руководства по наступлению на Донбасс. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

В четверг утром глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о нежелании украинских военных вести боевые действия на передовых позиция в Донбассе.

«Есть информация, что украинские военные отказываются выполнять преступные приказы Киева, складывают оружие», — заявил СМИ Пасечник

Глава республики обещал амнистию для всех украинских солдат, которые добровольно сложат оружие. Пасечник также отметил, что ситуация на линии соприкосновения сил остается напряженной, однако подразделения Народной милиции продвигаются «в плановом режиме».

Минобороны РФ передало, что украинские военные бросают технику и покидают свои позиции. Позиции ВСУ, где бойцы сложили оружие, не подвергаются ударам.

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ЛНР всу донбасс пасечник
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