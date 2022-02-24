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Правительство Молдавии планирует ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине

Политика
Правительство Молдавии планирует ввести чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Кишинев, 24 февраля. Молдавское правительство считает необходимым ввести в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщила президент республики Майя Санду.

Кабмин обратится с соответствующей инициативой к парламенту Молдавии. Такая мера связана с ситуацией на Украине, объяснила Майя Санду.

В ночь с 23 на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Луганской и Донецкой народных республиках. По его словам, Москва не планирует оккупировать украинские территории. После этого лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он также призвал сограждан не поддаваться панике.

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украина молдавия Санду
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