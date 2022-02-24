Люди сметают с полок все: появилось видео огромных очередей из «Ашана» в Киеве

Жители Киева стараются максимально запастись продуктами. ФАН получил видео из супермаркета от местного жителя. На кадрах можно увидеть, что к кассам выстроились огромные очереди. Люди стоят с корзинами, наполненными различными продуктами. Видео снято примерно в 11:00.

Кроме того, как рассказывают изданию местные жители, сейчас большинство автозаправок в городе либо без бензина, либо к ним стоят большие очереди из десятков машин.

Ранее ФАН сообщал, что большинство киевлян, у кого есть автомобили, стали выезжать за город, собрав только самые необходимые вещи. На многих трассах серьезные пробки. Кроме того, к банкоматам выстраиваются большие очереди. Люди пытаются снять наличные еще с самого утра.

Подобная ситуация наблюдается и в Одессе, где на выездах из города установлены блокпосты. Люди также выстраиваются в очереди к банкоматам.