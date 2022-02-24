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Зеркальная дата привлекла в кубанские Дворцы бракосочетания сотни пар

ФАН-ТВ
Зеркальная дата привлекла в кубанские Дворцы бракосочетания сотни пар

Каждая пара перед ЗАГСом надеется, что их брак продлится всю жизнь. Но молодожены, обручившиеся 22 февраля 2022 года, уверены в этом на 100%. Ведь они рассчитывают на помощь «магии чисел».

Возлюбленные Элона и Александр признались, что дату свадьбы выбрали еще за год до церемонии. Однако попасть в краснодарский Дворец бракосочетания в особенную дату было непросто. Чудом удалось «выбить» десять часов утра.

«Говорят, что очень счастливая дата. Поэтому нам очень хотелось, чтобы наш союз был такой же счастливый. Мы очень старались, но, к сожалению, было очень тяжело попасть», — рассказала невеста.

Молодоженам Белле и Антону зеркальная дата приглянулась еще и астрологически. При этом остальные традиции влюбленные решили нарушить. Вместо костюма и белого платья — цветные толстовки, а вместо золотых колец с бриллиантами — минималистичные украшения.

«Выбрали замечательную дату. Потому что мы Близнецы оба, и он, и я. И 22.02.2022. Вот эти все двойки — это про нас. Поэтому мы решили, что эта дата подходит нам очень даже круто», — рассказали молодожены.

В редкую дату на Кубани обручились 478 влюбленных пар. Но каждая история — уникальна. Кто-то сходился и расходился на протяжении долгих лет, а кто-то создал семью, несмотря на расстояние и невзгоды. 

«Мы совершенно с разных городов. Случайно встретились. Я из Краснодара, она из Москвы. Так сложилось, что встретились мы в этом ЗАГСе. Случайно получилось: встретились, познакомились, влюбились и поженились сегодня», — рассказали Екатерина и Павел.

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кубань семья свадьбы нумерология
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