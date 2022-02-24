Украинское посольство прекратило прием граждан в Москве

Москва, 24 февраля. Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан. Соответствующую информацию сообщил представитель дипмиссии.

Согласно полученным данным, к 09:00 по московскому времени около здания посольства собралась небольшая очередь. Представитель дипмиссии вышел к присутствующим и заявил, что прием граждан осуществлять не будет. Это также относится для тех, кто по записи. Он повторил сообщение на русском и украинских языках.

«В ближайшее время вся информация будет на сайте посольства», — сказал представитель, отвечая на вопрос, как попасть на прием.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. При этом оккупация Украины не входит в планы Москвы.