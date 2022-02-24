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Банки в России повысили объем зарубежной валюты в кассах и банкоматах

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 11:08
Экономика
Банки в России повысили объем зарубежной валюты в кассах и банкоматах
pixabay.com

Москва, 24 февраля. Наличность в виде иностранных фиатов в российских кассах и банкоматах банков значительно выросла в январе.

Отечественные банки серьезно запаслись валютой в прошлом месяце. Объем зарубежных денежных средств в банкоматах и кассах повысился в январе на 24,4% и достиг 16,8 млрд долларов.

Центробанк подсчитал, что данный индикатор увеличивается второй месяц кряду. В декабре прошлого года он вырос на 21,3% (+2,4 млрд долларов). Объем наличных средств в рублях уменьшился на 7 млрд рублей за декабрь и январь и составил 757 млрд рублей.

Банки перевели в кассы за пару месяцев иностранные банкноты на сумму в 5,7 млрд долларов. Это является историческим максимумом с 2014 года. Тогда валютная наличность повысилась на 8,9 млрд долларов за один месяц.

В течение января и февраля на валютном рынке фиксировалась высокая волатильность курсов. Это объясняется ростом геополитической напряженности вокруг Украины. Утром 24 февраля, после старта военной операции на Украине, курс доллара достигал 84 рублей. Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. До этого Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства подчеркнул, что оккупация украинских территорий не входит в планы Кремля.

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