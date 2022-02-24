Посольство Чехии в Киеве сообщило о приостановлении работы

Киев, 24 февраля. Чешское посольство в Киеве приостановило работу. Информацию сообщили в диппредставительстве.

Дипломаты напомнили, что на Украине объявлено военное положение, ситуация с безопасностью вызывает тревогу.

«Министерство иностранных дел Чешской Республики призывает чешских граждан немедленно покинуть Украину. Посольство Чешской Республики в Киеве было временно закрыто. Консульскую помощь гражданам оказывает генеральное консульство Чешской Республики во Львове», — указано в сообщении диппредставительства в Facebook.

Недавно Власти Испании посоветовали своим гражданам покинуть Украину. Это связано с началом военной операции России в Донбассе. Министерство обороны РФ информировало, что удары по украинским городам не наносятся.