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Леса Московской области очистят от погибших и поврежденных деревьев
Общество
Леса Московской области очистят от погибших и поврежденных деревьев
petrozavodsk-mo.ru  / 

Москва, 24 февраля. В 2022 году в Подмосковье планируют очистить более 3200 гектаров «погибшего» леса. Сотрудники лесхоза вырубят поврежденные и погибшие деревья в целях улучшения санитарного состояния лесов.

Прежде всего специалисты хотят заняться лесными участками, расположенными у населенных пунктов, автомобильных дорог и важных и объектах социальной инфраструктуры, пишет издание «Вести Подмосковья». Так, из 3200 гектаров леса на площади 700 гектар будет проведена сплошная вырубка. На такой же по площади части леса проведут выборочную санитарную рубку леса. Также, на площади 1893 гектара специалисты уберут неликвидную древесину. На всех участках вырубки планируется провести лесовосстановительные мероприятия.

Ранее ФАН сообщал, что лосиха провалилась под лед в лесу Талдомского района Подмосковья. Спасти животное удалось силами местного егеря и спасателей.

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подмосковье лес деревья очистка
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