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Макрон и Зеленский провели телефонную беседу

Политика
Макрон и Зеленский провели телефонную беседу
president.gov.ua  /  Официальное интернет-представительство Президента Украины

Париж, 24 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал лидера Украины Владимира Зеленского на фоне обострения ситуации на востоке страны.

Главы государств провели телефонную беседу. Об этом сообщили журналисты. Французский лидер указал на солидарность Парижа с киевскими властями. Аналогичное заявление сделал и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который также переговорил по телефону с Владимиром Зеленским 24 февраля.

Ранее в МИД Франции обратились к своим гражданам, которые проживают на территории Украины. Представители ведомства призвали соотечественников покинуть места своего пребывания. Особенно это касается проживающих в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, уточнили в заявлении МИД.

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