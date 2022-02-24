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Село Лопаскино перешло под контроль Народной милиции ЛНР

Армия
Село Лопаскино перешло под контроль Народной милиции ЛНР
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Луганск, 24 февраля. Представители Народной милиции ЛНР сообщили об освобождении населенного пункта Лопаскино в Новоайдарском районе от подразделений украинской армии.

Народная милиция ЛНР взяла под контроль село Лопаскино в Новоайдарском районе. Об этом сообщили в представительстве НМ республики в четверг утром.

Напомним, 24 февраля власти республики сообщили о начале артиллерийской подготовки перед операцией по освобождению временно оккупированной украинскими войсками территории. Уже через несколько часов военнослужащие освободили от подразделений ВСУ населенные пункты Станица Луганская и Счастье.

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ЛНР всу донбасс
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