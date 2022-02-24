Село Лопаскино перешло под контроль Народной милиции ЛНР

Луганск, 24 февраля. Представители Народной милиции ЛНР сообщили об освобождении населенного пункта Лопаскино в Новоайдарском районе от подразделений украинской армии.

Народная милиция ЛНР взяла под контроль село Лопаскино в Новоайдарском районе. Об этом сообщили в представительстве НМ республики в четверг утром.

Напомним, 24 февраля власти республики сообщили о начале артиллерийской подготовки перед операцией по освобождению временно оккупированной украинскими войсками территории. Уже через несколько часов военнослужащие освободили от подразделений ВСУ населенные пункты Станица Луганская и Счастье.