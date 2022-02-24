Минобороны РФ: украинские военные бросают технику и покидают свои позиции в Донбассе

Москва, 24 февраля. Данные разведки подтверждают, что бойцы ВСУ массово покидают свои позиции в Донбассе, сообщили в Минобороны России.

Подразделения и военнослужащие украинской армии бросают вооружение и покидают занимаемые позиции. Позиции ВСУ, где бойцы сложили оружие, не подвергаются ударам, отметили в оборонном ведомстве.

Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, а украинские средства ПВО были подавлены. Ранее власти Крыма сообщили, что все пункты пропуска на российско-украинской границе на Крымском полуострове закрыты.

В небе над ДНР сбили Bayraktar украинской армии, оснащенный боевыми ракетами. Еще два беспилотника той же марки сбили в районе города Счастье.