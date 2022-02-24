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Басурин заявил о пребывании на Украине сотен иностранных наемников

Армия
Басурин заявил о пребывании на Украине сотен иностранных наемников
dnr-online.ru

Донецк, 24 февраля. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Эдуард Басурин заявил о значительном количестве иностранных наемников и боевиков на территории Украины.

Даже командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и политическое руководство Киева не знает точного числа наемников с иностранным гражданством в собственной стране, подчеркнул Басурин.

«За последнее время я озвучил, что порядка где-то 700-800 человек (иностранных наемников пребывает на Украине. — Прим. ред.)», — подчеркнул представитель НМ ЛНР.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ в течение минувших суток 45 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Также сообщалось о планах Киева ввести военное положение на временно оккупированной силами ВСУ территории ДНР и ЛНР, об этом писало издание utro.ru.

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