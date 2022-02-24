Трамп заявил, что Путин вторгся на Украину из-за сфальсифицированных выборов в США

Вашингтон, 24 февраля. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что война на Украине началась из-за сфальсифицированных выборов в США. Об этом бывший лидер рассказал в интервью телеканалу FOX News.

Here's Donald Trump on Fox News saying Russia's invasion of Ukraine "all happened because of a rigged election."



Laura Ingraham then briefly cuts him off to air the Ukrainian envoy's speech. (Of course, she then pulled out of the speech to go back to Trump.) pic.twitter.com/7ZfSp7icQ1 — Justin Baragona (@justinbaragona) February 24, 2022

Трамп сказал, что российский президент Владимир Путин видит «слабость и глупость» администрации США и при нем бы такого не произошло.

«Он собирался довольствоваться миром, а теперь он видит слабость, некомпетентность и глупость этой администрации. Я как американец возмущен и опечален. Все это произошло из-за фальсификации выборов. Этого никогда бы не случилось», — сказал Трамп.

Затем телеведущая FOX News Лора Ингрэм ненадолго прерывает его, чтобы транслировать речь украинского посланника.

Ранее Трамп назвал «гениальным и разумным» решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Экс-президент заявил, что действующего лидера Джо Байдена «не должно быть в Белом доме» и что «он не понимает, что делает».

«Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. Это замечательно», — заявил Трамп.

24 февраля, президент РФ Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Согласно последним сообщениям Минобороны РФ, военная инфраструктура Вооруженных сил Украины выведена из строя.