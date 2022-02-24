Трамп заявил, что Путин вторгся на Украину из-за сфальсифицированных выборов в США

Вашингтон, 24 февраля. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что война на Украине началась из-за сфальсифицированных выборов в США. Об этом бывший лидер рассказал в интервью телеканалу FOX News.
Here's Donald Trump on Fox News saying Russia's invasion of Ukraine "all happened because of a rigged election."— Justin Baragona (@justinbaragona) February 24, 2022
Laura Ingraham then briefly cuts him off to air the Ukrainian envoy's speech. (Of course, she then pulled out of the speech to go back to Trump.) pic.twitter.com/7ZfSp7icQ1
Трамп сказал, что российский президент Владимир Путин видит «слабость и глупость» администрации США и при нем бы такого не произошло.
«Он собирался довольствоваться миром, а теперь он видит слабость, некомпетентность и глупость этой администрации. Я как американец возмущен и опечален. Все это произошло из-за фальсификации выборов. Этого никогда бы не случилось», — сказал Трамп.
Затем телеведущая FOX News Лора Ингрэм ненадолго прерывает его, чтобы транслировать речь украинского посланника.
Ранее Трамп назвал «гениальным и разумным» решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Экс-президент заявил, что действующего лидера Джо Байдена «не должно быть в Белом доме» и что «он не понимает, что делает».
«Я вошел вчера в дом, там работал телевизор, и я сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. Это замечательно», — заявил Трамп.
24 февраля, президент РФ Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Согласно последним сообщениям Минобороны РФ, военная инфраструктура Вооруженных сил Украины выведена из строя.