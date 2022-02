Трамп заявил, что Путин вторгся на Украину из-за сфальсифицированных выборов в США

Вашингтон, 24 февраля. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что война на Украине началась из-за сфальсифицированных выборов в США. Об этом бывший лидер рассказал в интервью телеканалу FOX News.

Here's Donald Trump on Fox News saying Russia's invasion of Ukraine "all happened because of a rigged election."



Laura Ingraham then briefly cuts him off to air the Ukrainian envoy's speech. (Of course, she then pulled out of the speech to go back to Trump.) pic.twitter.com/7ZfSp7icQ1