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Эммануэль Макрон инициировал срочное заседание Совета по обороне и нацбезопасности Франции

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 10:57
Политика
Эммануэль Макрон инициировал срочное заседание Совета по обороне и нацбезопасности Франции
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 24 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с членами Совета по обороне и нацбезопасности страны.

Журналисты французского телевидения сообщили, что Макрон инициировал срочное заседание Совета. В настоящий момент детали не раскрываются. О теме совещания также ничего неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с членами Совбеза государства. На территории всей страны вводится чрезвычайное положение. Решение главы Украины поддержала Верховная рада.

В этот же день состоялись телефонные переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава немецкого правительства выразил солидарность с Киевом на фоне обострившейся ситуации в Донбассе.

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