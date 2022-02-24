Эммануэль Макрон инициировал срочное заседание Совета по обороне и нацбезопасности Франции

Париж, 24 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с членами Совета по обороне и нацбезопасности страны.

Журналисты французского телевидения сообщили, что Макрон инициировал срочное заседание Совета. В настоящий момент детали не раскрываются. О теме совещания также ничего неизвестно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу с членами Совбеза государства. На территории всей страны вводится чрезвычайное положение. Решение главы Украины поддержала Верховная рада.

В этот же день состоялись телефонные переговоры Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава немецкого правительства выразил солидарность с Киевом на фоне обострившейся ситуации в Донбассе.