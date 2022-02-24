Цена алюминия рекордно выросла на London Metal Exchange

Лондон, 24 февраля. Алюминий рекордно дорожает в ходе торгов в Лондоне.

Металл активно растет в цене во время торговой сессии на британской торговой платформе. Стоимость химического элемента вышла за пределы отметки в 3400 долларов за тонну. Это является новым историческим максимумом.

Ранее утром евро и доллар на глобальных торгах также значительно подорожали, установив новые рекорды. Аналитики связывают это с началом военной операции Российской Федерации на территории Донбасса.

Так, евро торговался на бирже по 101 рублю. Американский доллар приближался к 90 рублям. Московская биржа один раз останавливала торги, затем перезапускала их.