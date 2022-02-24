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Украина закрыла пункт пропуска «Вильча» на границе с Белоруссией

Политика
Украина закрыла пункт пропуска «Вильча» на границе с Белоруссией
pixabay.com  /  Pavlofox

Минск, 24 февраля. Пункт пропуска «Вильча» на границе Украины и Белоруссии закрыт. Информацию предоставил Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Киев уведомил Минск, что «Вильча» не будет работать до 3 марта.

Ранее власти Крыма приняли решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Украиной. Они приостановили работу до особого распоряжения.

Президент России Владимир Путин в ночь с 23 на 24 февраля сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что Москва не планирует оккупировать украинские территории. В этот же день российские дипломаты были эвакуированы из Киева.

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