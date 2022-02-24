Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 11:29
11:28
Общество
Пункты временного пребывания для пассажиров организуют в Сочи
11:28
Происшествия
Штаб ДНР: ВСУ готовят теракты в крупных городах Донбасса
11:28
Политика
Президент Азербайджана Алиев прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР
11:27
Политика
Жительница Луганска рассказала о текущей ситуации в городе
11:25
Политика
Румынский эксперт Василеску: реакция КНР на признание ЛДНР Россией неприемлема
11:24
Происшествия
Международный аэропорт Махачкалы восстановил работу после сообщений об отмене рейсов
11:24
Общество
Франция запретила полеты над Украиной и в зоне контроля двух городов России
11:23
Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ заминировали территорию Авдеевского коксохимического завода
11:23
Происшествия
Два ребенка пострадали из-за схода снега с крыши дома в Татарстане
11:22
Общество
Стоят блокпосты, людей не выпускают: житель Одессы рассказал о ситуации в городе
Все новости

Власти ДНР опровергли сообщение о размещении ВС РФ в республике

Армия
Власти ДНР опровергли сообщение о размещении ВС РФ в республике
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Донецк, 24 февраля. Власти ДНР опровергли сведения о прибытии российских военных в республику. Соответствующее заявление сделал представитель Народной милиции Эдуард Басурин.

На фоне операции Народной милиции ДНР на передовых линиях в Донбассе украинские СМИ сообщили о нахождении в республике подразделений ВС РФ. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию о пребывании российских военных в республике.

«Российских военных в ДНР не видел», — отметил Басурин.

Ранее власти ДНР передали, что в первые часы спецоперации ВСУ понесли тяжелые потери и потребовали открытия гуманитарных коридоров.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Власти ДНР опровергли сообщение о размещении ВС РФ в республике
днр донбасс басурин вс рф
Комментировать