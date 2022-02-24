Власти ДНР опровергли сообщение о размещении ВС РФ в республике

Донецк, 24 февраля. Власти ДНР опровергли сведения о прибытии российских военных в республику. Соответствующее заявление сделал представитель Народной милиции Эдуард Басурин.

На фоне операции Народной милиции ДНР на передовых линиях в Донбассе украинские СМИ сообщили о нахождении в республике подразделений ВС РФ. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг информацию о пребывании российских военных в республике.

«Российских военных в ДНР не видел», — отметил Басурин.

Ранее власти ДНР передали, что в первые часы спецоперации ВСУ понесли тяжелые потери и потребовали открытия гуманитарных коридоров.