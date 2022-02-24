РЖД запустит дополнительные поезда из южных регионов России

Москва, 24 февраля. ООО «РЖД» ведет работу по запуску дополнительных пассажирских поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России.

В уже существующие составы планируется включить дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы. Благодаря этому рост спроса не скажется на стоимости проезда для пассажиров. Движение поездов на сети РЖД осуществляется согласно действующему расписанию. Вокзалы работают в привычном режиме.

Пассажирам отмененных авиарейсов на юг России вернут средства за билеты. Первым о таком решении сообщил перевозчик «Победа». Сейчас отменены рейсы в 12 регионов, которые расположены на юге России. Ограничение продлится до 2 марта.