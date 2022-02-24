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Жительница Киева: У людей паника, все срочно выезжают из столицы
Общество
Жительница Киева: У людей паника, все срочно выезжают из столицы
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Жительница Киева Алина Максимова сообщила корреспонденту ФАН, что в городе наблюдается массовая паника среди населения. Люди, кто может, едут на дачи и в загородные дома.

«В Киеве паника среди населения. Все закрыто, есть проблемы с наличными деньгами. Огромные очереди растянулись ко многим банкоматам еще с шести утра, не всем хватает. Дороги забиты, народ уезжает. У кого есть транспорт — все выезжают в срочном порядке, собрав только самое необходимое. Правда, пока не понятно, куда едут», — рассказала женщина.

По ее словам, среди людей царят панические настроения, так как от властей нет официальной и нормальной информации.

«Азовцы» и солдаты ВСУ устраивают провокации среди мирного населения. Пугают, гремят оружием, настраивают людей, заявляя, что это якобы на Украину напали. Хотя еще непонятно, что там на аэродроме гремело. У кого нет возможности уехать куда-то в соседний, более тихий город — пытаются выехать на дачу. В общем, дикие пробки», ― рассказала ФАН жительница Киева.

Ранее ФАН сообщал, что все пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму закрыты.

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