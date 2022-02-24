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«На минуточку». Когда и с какими потерями мы проведем «цифровую эвакуацию»?

ФАН-ТВ
«На минуточку». Когда и с какими потерями мы проведем «цифровую эвакуацию»?

Информационная война против России переходит в стадию реальной, поэтому необходимо перестать использовать западные Интернет-платформы и срочно перейти на российские. К этому призывает Александр Малькевич в своей постоянной рубрике «На минуточку».

Недружественные платформы — YouTube, Twitter, Facebook, Instagram и другие — будут отключать аккаунты российских журналистов и политиков, в отношении которых Евросоюз вводит санкции. Следом последует блокировка крупнейших российских СМИ. При этом многие чиновники продолжают вливать средства в раскрутку своих аккаунтов на чужеродных площадках. По словам Александра Малькевича, необходимо срочно совершить «цифровую эвакуацию» и перейти на российские платформы. Насколько мы к этому готовы, узнаете в новом выпуске рубрики «На минуточку».

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Все новости / ФАН-ТВ / «На минуточку». Когда и с какими потерями мы проведем «цифровую эвакуацию»?
интернет политика соцсети александр малькевич на минуточку
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