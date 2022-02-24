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Ученые Массачусетского института обнаружили в мозге нейроны, реагирующие только на пение

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 10:46
Наука
Ученые Массачусетского института обнаружили в мозге нейроны, реагирующие только на пение
pixabay.com

Кембридж, 24 февраля. Исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили в мозгу группу нейронов, которая реагирует только на пение.

Нейробиологи предположили, что особое восприятие музыки развивалось в мозге человека около 4,4 млн лет назад, когда австралопитеки начали ходить. Они считают, что этому способствовал ритм шагов. Исследование опубликовано на портале ZME Science.

В эксперименте приняли участие пациенты с эпилепсией, которым в мозг были имплантированы электроды для проведения электрокортикографии. Это позволило точно определить расположение нейронов, отвечающих за восприятие пения. Эта группа расположена на вершине височной доли рядом с регионами, отвечающими за обработку музыки и языка.

«Математические нейроны» в человеческом мозге удалось обнаружить специалистам из Боннского и Тюбингенского университетов в Германии. Исследователи выяснили, что некоторые из найденных нейронов активны только при вычитании, а другие — при сложении.

Ученые из университета Аризоны определили область мозга, которая отвечает за насыщение. Это позволит специалистам разработать эффективные лекарства для лечения расстройства пищевого поведения или контроля веса, сообщает издание «Ридус».

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мозг исследование нейроны
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