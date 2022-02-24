Принуждение к миру любыми средствами: Липовой рассказал о ситуации вокруг Украины

Действия России в отношении Украины направлены на принуждение Киева и Запада к проведению конструктивных переговоров о судьбе Донецкой и Луганской народных республик. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился первый заместитель председателя Общероссийского движения «Сильная Россия» Сергей Липовой.

Сегодня утром, 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к нации с заявлением о начале военной операции ВС РФ. В качестве цели он обозначил защиту граждан ЛНР и ДНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

«Все наши призывы к прекращению насилия, к прекращению огня по отношению к населению Донецка и Луганска не были услышаны Европой. Некоторые лидеры государств еще и посмеялись над геноцидом в Донецке. Подобное заявил канцлер Германии [Олаф] Шольц. Обидно, что они нас не слушали. Ну, может быть, сейчас прислушаются и примут меры по прекращению тех боевых действий, которые ведутся на территории ЛНР и ДНР на протяжении восьми лет. Может, такие действия принудят Украину и НАТО к миру, посадят их за стол переговоров — и уже будем договариваться о дальнейшем мирном сосуществовании на этой территории», — рассказал Липовой.

Операция Вооруженных сил РФ уже вызвала реакцию мирового сообщества. В частности, МИД КНР призвал стороны к сдержанности.