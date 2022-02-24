Эмиратский лоукостер Flydubai приостановил полеты на Украину

Абу-Даби, 24 февраля. Еще одна авиакомпания приостановила полеты на Украину. Эмиратский лоукостер Flydubai не будет выполнять рейсы в эту страну с 24 февраля.

Дата возобновления полетов пока не сообщается. Пассажирам, имеющим билеты на рейсы этой авиакомпании, рекомендовано обратиться к организатору перевозок для получения дополнительной информации о возврате средств.

Россия ранее закрыла границу с Украиной для гражданской авиации. Самолетам запрещается входить в район на северо-восточной границе украинского государства. Нововведение регламентировано соответствующим официальным документом от российских властей.