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Эмиратский лоукостер Flydubai приостановил полеты на Украину

Общество
Эмиратский лоукостер Flydubai приостановил полеты на Украину
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Абу-Даби, 24 февраля. Еще одна авиакомпания приостановила полеты на Украину. Эмиратский лоукостер Flydubai не будет выполнять рейсы в эту страну с 24 февраля.

Дата возобновления полетов пока не сообщается. Пассажирам, имеющим билеты на рейсы этой авиакомпании, рекомендовано обратиться к организатору перевозок для получения дополнительной информации о возврате средств.

Россия ранее закрыла границу с Украиной для гражданской авиации. Самолетам запрещается входить в район на северо-восточной границе украинского государства. Нововведение регламентировано соответствующим официальным документом от российских властей.

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