Минэкономики ФРГ заявило о планах покупать уголь и газ не в России

Берлин, 24 февраля. Министерство экономики и защиты климата Германии прокомментировало последние события на Украине.

Робер Хабек, возглавляющий немецкое экономическое ведомство, заявил, что Берлин будет вынужден приобретать природный газ и уголь где-то в других государствах, но не в России. Он связал это с началом военной операции РФ на территории Донбасса.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что российские действия «ничем нельзя оправдать». Он добавил, что ФРГ выражает солидарность Киеву, а также собирается согласовать дальнейшие действия с Евросоюзом, НАТО и «Группой семи».

Известно также, что глава Германии созванивался с украинским президентом Владимиром Зеленским, заверяя Украину в солидарности.

Ранним утром президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. До этого Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а также подписала с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.