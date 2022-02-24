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Минэкономики ФРГ заявило о планах покупать уголь и газ не в России

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 10:41
Экономика
Минэкономики ФРГ заявило о планах покупать уголь и газ не в России
 /  bearinthenorth

Берлин, 24 февраля. Министерство экономики и защиты климата Германии прокомментировало последние события на Украине.

Робер Хабек, возглавляющий немецкое экономическое ведомство, заявил, что Берлин будет вынужден приобретать природный газ и уголь где-то в других государствах, но не в России. Он связал это с началом военной операции РФ на территории Донбасса.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что российские действия «ничем нельзя оправдать». Он добавил, что ФРГ выражает солидарность Киеву, а также собирается согласовать дальнейшие действия с Евросоюзом, НАТО и «Группой семи».

Известно также, что глава Германии созванивался с украинским президентом Владимиром Зеленским, заверяя Украину в солидарности.

Ранним утром президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. До этого Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, а также подписала с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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