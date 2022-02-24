Крым закрыл пункты пропуска на границе с Украиной

Симферополь, 24 февраля. Все пункты пропуска на российско-украинской границе на Крымском полуострове закрыты. Об этом сообщили власти региона.

Пункты не будут работать до особого распоряжения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на пограничных с Украиной территориях слышны выстрелы и взрывы. По словам политика, жителям полуострова ничего не угрожает. Правоохранительные органы и подразделения министерства обороны контролируют ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции в Донбассе. По его словам, Москва не планирует оккупировать украинские территории.