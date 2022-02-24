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Пушилин заявил, что жителям оккупированных ВСУ территорий ЛДНР ничего не угрожает

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 10:43
Общество
Пушилин заявил, что жителям оккупированных ВСУ территорий ЛДНР ничего не угрожает
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 24 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением к жителям Донбасса, которые находятся на территориях, оккупированных военными Украины.

По мнению Пушилина, населению городов Донбасса, которые «пока остаются под оккупацией Украины», ничего не угрожает. Политик призвал гражданских лиц к спокойствию. Военная операция скоро закончится и эти территории будут освобождены, добавил он. До этого Пушилин подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

В ЛНР сообщили о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий. По данным СМИ, город Счастье и станица Луганская перешли под контроль ЛНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что боевики националистического подразделения «Азов» (запрещен в России) блокируют Мариуполь.

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украина пушилин днр
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